In ‘Bargoens’ kunt u dezer weken zien hoe Hubert in de clinch gaat met staatssecretaris Elke Sleurs. Maar die is intussen vervangen door Zuhal Demir, en de strijdbijl is begraven: ‘Soms had ik de indruk dat ik in de tijd van de oude Romeinen leefde.’

'Ik ben naïef geweest. Ik had me nooit aan zoveel oneerlijkheid en machtspolitiek verwacht'

HUMO Hoe gaat het nu met u?

ALAIN HUBERT «Prima, dank u. Het doet me plezier dat recht is geschied, want we hebben de handschoen opgenomen tegen een machtige tegenstander: een administratie en een regering die vonden dat de wet voor iedereen gold, behalve voor hen.»

HUMO Zes jaar heeft het geduurd.

HUBERT «Ja, maar vooral de voorbije twee jaar waren zwaar. Alles begon toen mijn stichting International Polar Foundation (IPF) de Prinses Elisabethbasis, die wij zelf hebben bedacht en gebouwd, in 2010 overdroeg aan de Belgische staat. We hebben toen een deal gesloten: wij zouden voortaan de operaties leiden, de overheid zou ze betalen. Een eerlijke en heldere overeenkomst. Maar al heel snel is duidelijk geworden dat ze niet naar de zin was van de baas van Belspo, de overheidsdienst die het federale wetenschapsbeleid coördineert.»

HUMO Sommige lezers zullen zich topambtenaar Philippe Mettens herinneren van die keer dat hij de deur van zijn kantoor met meubelen blokkeerde om deurwaarders buiten te houden.

HUBERT «Ja, dat was toen de regering hem wilde buitenzetten.

»Mettens heeft zich vanaf het begin verzet tegen onze deal met de regering. Omdat hij alle macht voor zich alleen wilde. Hij is een machtswellusteling, niet gezond in het hoofd. De regering is al snel tussenbeide gekomen om Mettens op zijn plichten te wijzen: ‘Afspraak is afspraak.’ Maar zoals u weet, is de ambtenarij in België zeer machtig. Een staat binnen de staat.»