'Als coach is het vaak eenzaam. Het helpt als je dan je beste maat naast je hebt – op de bank, maar ook 's avonds in het hotel om alles door te spoelen'

Ergens aan de rand van de Vlaamse Ardennen gaat Gert Verheyen (46) in zijn recent gekochte jezuïetenhoeve door een stapel voetbaltruitjes die hij op het punt staat te verkopen. ‘Hier, Glasgow Rangers. Twee keer alleen voor de keeper. Twee keer gemist.’ Naast hem staat Franky Van der Elst (56) – de Fox, zoals zijn voormalige ploegmaat bij Club Brugge en de Rode Duivels hem noemt. Van der Elst lacht: de zelfironie van zijn vriend is hem niet onbekend. Beide mannen zijn pas terug uit Finland, waar de Belgische min 19-jarigen een toernooi hebben afgewerkt. Verheyen is de bondscoach, Van der Elst zijn assistent.»

Franky Van der Elst «Weet je dat ik me tijdens een bespreking soms moet omdraaien, omdat ik mijn lach niet kan inhouden? Dat is iets wat Gert heel goed doet. Hoe hij die jongens benadert: de goeie dingen zeggen, maar ook kritisch zijn, én hen loslaten.»

Gert Verheyen «Ik ben al content als ze allemaal naar hun club terugkeren en zeggen: ‘Het was een goede week, we hebben daar iets geleerd.’ En ook: ‘Het was plezant,’ want dat vind ik erg belangrijk. Die mannen moeten zich amuseren.»

HUMO In een eerder Humo-interview zei je: ‘Als ik een week met die mannen op toernooi ben geweest, ben ik steendood.’

Verheyen «Dat is deze keer niet anders: ik ben stikkapot. Je hebt op zo’n toernooi geen minuut rust. Om het met de woorden van al die andere trainers te zeggen: ‘Ik werk dag en nacht! Vierentwintig uur!’ (lacht) Onze resultaten waren oké: twee keer gewonnen, één keer verloren. Alleen hebben we moeten constateren dat Nederland betere spelers heeft dan wij, en Portugal ook. Moet je dan blij zijn met de zes op negen, of moet je je ongerust maken omdat twee landen met evenveel inwoners meer individueel talent hebben?»

Van der Elst «Je moet door het resultaat heen kunnen kijken.»

HUMO De Rode Duivels van Roberto Martínez hebben zich voor het wereldkampioenschap volgend jaar in Rusland geplaatst. We staan nummer 5 op de wereldranking en gaan er al bijna van uit...

Verheyen «… dat we daar altijd zullen blijven staan? Vergeet dat maar.»

Van der Elst «Dat is alleen voor de Duitsers en de Spanjaarden weggelegd. In 2014 werden de Nederlanders nog derde op het WK. Het was een voetballand waarvan we dachten dat het altijd in de top zou meedraaien. En kijk nu.»

Verheyen «Dat klinkt negatief, maar wij zijn kritisch: dat móét als je met jeugdspelers bezig bent. Wij hebben al met verschillende generaties tegen Portugal gespeeld, en altijd verloren. Dan is de vraag: hoe slagen zij er jaar na jaar in om hun jeugdselecties op datzelfde niveau te houden, zich altijd te kwalificeren voor de eindrondes en er vaak ook halve finales en finales te spelen? Volgens mij gaat het om snel volwassen worden, en om keihard zijn. Die gasten hebben op jonge leeftijd harder moeten werken om er te geraken – het zijn overlevers. Ik wil onze selectie ook wel hard maken, maar als ik ze te hard maak, hou ik geen spelers meer over.»