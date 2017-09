'Mijn advocaat heeft het opgelijst: er waren tweeënvijftig peststrategieën tegen mij'

Luk Brutin (47) wil ons niet ontvangen in zijn appartement. Het is er geen gezicht, zegt hij: de ruimte is volgestouwd met kartonnen verhuisdozen, rommel en spullen die in zeven haasten ingepakt moeten worden. Nog een paar dagen en hij is hier voorgoed vertrokken. Hij stelt voor dat we elkaar spreken in de broodjeszaak op het gelijkvloers. Goed idee, al worden we herhaaldelijk onderbroken door klanten die met droeve oogopslag hun spijt uitdrukken over het vroegtijdige vertrek van hun herder. Brutin zelf lijkt minder aangedaan. ‘Het is jammer, het doet pijn, maar tegelijk is het een opluchting: ik word al jarenlang gepest. Die periode sluit ik nu eindelijk af.’

HUMO Laatst hebt u nog een tractorwijding gedaan, zag ik.

Luk Brutin «In Ruddervoorde, ja. Ze vragen me nu zo’n beetje overal: slecht goed is overal gekend (lacht).»

HUMO U bent nog populair in de streek?

Brutin «Dat horen ze niet graag op het bisdom, maar als ik u vertel dat ik jaarlijks dertig doopsels doe in Zwevezele en nog veel meer daarbuiten, spreekt dat voor zich. Maar in Zwevezele ligt mijn hart, dat begrijpt u: ik heb hier zes jaar lang het beste van mezelf gegeven. Ik heb tientallen kasten en kandelaars aangekocht om de Sint-Aldegondiskerk weer wat warmer te maken. Het aangebouwde gedeelte van de kerk leek meer op een varkenshok dan een gebedsruimte, als ik me zo oneerbiedig mag uitdrukken. Dat is geen toeval: in Wingene heb je meer varkens dan mensen (lacht). Maar goed, we hebben er een warme plek van gemaakt. Toen ik hier aankwam, waren er geen misdienaars meer. Nu zijn er vijfentwintig. Na mijn verwijdering zijn ze allemaal gestopt. Net als de parochieraad, de leden van de confrérie, de secretaressen – het zakt als een pudding in elkaar. De mensen zijn kwaad. Wat zeg ik? De mensen zijn furieus. Er was bloei, er was groei, elk weekend was er wel iets speciaals, een motoren- of fietsen- of paardenzegening. Maar opeens is dat allemaal weg.»

HUMO U hebt ook pizza en bier verkocht.

Brutin «We hadden ons eigen bier, ja: Sint-Aldegondis.»

HUMO Tripel?

Brutin «Tripel én dubbel. Zo hebben we het bedevaartsoord weer op de kaart gezet: Zwevezele is al meer dan 1.000 jaar een vaste bestemming voor kankerpatiënten en hun families. De toestroom van bedevaarders was gestopt, maar wij hebben ze weer op gang gekregen: we hebben de namen en adressen van 650 families met kankerpatiënten.»

HUMO Is het wel gepast bier te verkopen in de kerk?

Brutin «Het bisdom heeft ook zijn eigen bier: Pilaarbijter. De abdij van Westvleteren leeft van haar trappist. Naast het bier verkochten we overigens uitsluitend religieuze zaken, de winst ging naar de kankerpatiënten. Voor hen deden we het. Voor hen reden we ook een praalwagen uit.»