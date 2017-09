'We zaten echt onder elkaars huid. Soms letterlijk: er was bij Woestijn vis niet meer aanhouderij dan in een ander bedrijf, maar zéker ook niet minder'

In februari 2015 is De Vijver, de holding boven Woestijnvis, officieel een probleemkind. Twee jaar en een half na de start beroert VIER nog steeds de massa niet. De reclame-inkomsten liggen laag, de maandelijks af te betalen leningen hoog. Als ook ‘The Loft’ flopt, de Amerikaanse remake van de film van Erik Van Looy, dreigt schipbreuk.

Liesbeth Wyns «Wouter Vandenhaute had altijd gezegd: ‘Als het niet goed zou lopen met VIER, is er altijd nog ons appeltje voor de dorst: ‘The Loft’.»

Tom Bevernage «Nu worden er in ‘De slimste mens’ luchtige grapjes gemaakt over het floppen van die remake, maar indertijd was de impact dramatisch: Wouter en Erik hadden op dat geld gerekend.»

Er rest maar één mogelijkheid: vers geld vinden. Vandenhaute gaat naarstig op zoek. De redder heet Telenet. Eerst koopt het bedrijf de aandelen van Sanoma over: 26,5 miljoen euro, goed voor 33%. Later volgt nog een injectie van 32 miljoen euro, en verwerft Telenet 50% van de aandelen. De Vijver – en dus ook: Woestijnvis – is weer op het droge. Intern wordt de kritische balans opgemaakt van twee sombere jaren.

Olivier Goris «We waren heel naïef geweest. Eigenlijk was het ongehoord dat we ons niet beter hadden laten begeleiden bij zo’n belangrijke omschakeling.»

Wyns «Je kunt je ook vragen stellen bij die aankoop zélf. Was het wel verstandig om nog te investeren in een analoge zender? Je voelde dat klassieke televisie over z’n hoogtepunt heen was.»