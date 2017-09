Oranje zakte weg, de clubs overleefden geen enkele groepsfase meer. De KNVB raakte in paniek en organiseerde enkele jaren geleden al, toen het nog niet zo erg was als nu, het symposium ‘Winnaars van morgen’.

Tachtig experts van uiteenlopende makelij gaven een hele dag lang hun visie op de staat van het oranjevoetbal. De conclusies (‘focusgebieden’) waren even talrijk: de Hollandse School met het naïeve 4-3-3-systeem is voorbijgestreefd, de spieren van de jeugdspelers zijn te dun, ze zijn te jong, hun mentaliteit is slecht, we moeten de junioren een winning mindset aanleren, er zijn nieuwe instroomregels voor topcoaches nodig, iemand moet een online trainersplatform ontwikkelen, ‘wat is eigenlijk de Nederlandse voetbalcultuur?’, optimale aandacht voor verdedigen. Ook reisde een delegatie van de bond naar Australië om te kijken hoe ze daar met topsport omgaan. Allemaal te lezen op de site van de KNVB. Ik haakte af bij de ‘Infographic prestaties van Oranje’.