Koppensneller Herman Brusselmans: Wie mij een racist durft te noemen, kan een klap tegen z'n walmende smoel krijgen

Niet alleen op scholen zijn er sporen van racisme, ook op werkplaatsen, in uitgaansgelegenheden, in sportclubs, op straat, op de sociale media, in de culturele wereld, op radio en televisie, in kranten en weekbladen, in de politiek en daarstraks nog, toen ik in het Sluizekenpark op een bank een sigaret zat te roken. Op de bank tegenover me zaten twee blanken, een man en een vrouw met elk een blik Cara-pils, en er passeerde een Turks gezin – een vader, een moeder en twee kinderen. Ze waren nog maar nauwelijks gepasseerd of de Cara-vrouw zei tegen de Cara-man: ‘Dat loopt hier overdag maar rond te lummelen, moeten die niet werken en moeten die twee kleine pipo’s niet naar school?’ Het was zaterdag en dan werken doorsnee mensen niet en gaan doorsnee kinderen niet naar school. Maar de doorsnee blanke Cara-mens kan de zaterdag nauwelijks onderscheiden van de andere dagen, weet per definitie van voren nauwelijks dat hij van achteren leeft of vice versa en zal altijd wat te tateren hebben in een schabouwelijk Nederlands als er personen passeren die niet wit zijn, die via de voorvaderen niet uit Vlaanderen stammen, die eventueel een hoofddoek dragen, die mogelijk vier of meer kinderen hebben, die moslims genoemd kunnen worden of die hun roots hebben in Afrika of in andere landen waar de doorsnee mens een zwarte of een gekleurde huid heeft.

Het zijn natuurlijk niet alleen de blanke Cara-mensen die praatjes hebben als de discussie gaat over afkomst, ras, religie en neem er ook maar seksuele voorkeur en maatschappelijke status bij. Ik ken een CEO van een middelgroot bedrijf, en die hoorde ik in een vipruimte na een voetbalwedstrijd zeggen: ‘Anderlecht heeft veel te veel negers, die kunnen niet verdedigen, waar zouden ze het geleerd hebben.’ Dat is een racistische opmerking, en het spreekt vanzelf dat ik met die CEO verder geen contact wil, en dat ik nimmer meer in z’n vipruimte zal worden aangetroffen.