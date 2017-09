'Heel wat paaldanseressen voeren hun act uit op onze muziek. Ik hoop dat ze hun nek niet breken'

HUMO Jullie zijn de voorbije jaren erg populair geworden. Hebben jullie nog contact met fans van het eerste uur? Deze reactie op YouTube is typerend: ‘Ik ben blij dat jullie nu veel succes hebben, maar ook wat verdrietig, want jullie waren mijn secret awesome private band…’

Julia Stone «Op mijn negentiende ging ik voor het eerst alleen op reis, backpacken op een ander continent. Ik had via het toen prille internet accommodatie geboekt in Salvador, Brazilië… terwijl ik eigenlijk naar El Salvador wilde. Nu, in beide gevallen was het een potentieel levensgevaarlijke beginnersfout: El Salvador was in die tijd een grotendeels wetteloos gebied, maar Salvador in Brazilië is ook niet echt een risicoloze bestemming. Ik kwam dus om drie uur ’s ochtends aan in Salvador, terwijl ik geen woord Portugees sprak en dacht aan te komen in El Salvador. Onderweg naar de stad was onze bus al aangevallen, en in de bus terminal werd me helemaal duidelijk dat het daar gevaarlijk was. Ik was doodsbang.

»Een meisje wilde me helpen en bood me onderdak aan, maar natuurlijk vind je in zo’n situatie iederéén verdacht. Ik panikeerde, maar uiteindelijk ging ik toch met haar mee, ook al sprak zij slechts enkele woorden Engels. Ik sloeg tilt toen we op haar appartementje aankwamen, want daar lagen vijftien aantrekkelijke meisjes te slapen. Ik dacht: ‘Ik ben in de val gelokt, dit is een bordeel waar de werknemers worden gevangengehouden.’ Maar nee, de volgende ochtend – ik had van de angst geen oog dichtgedaan – bleken ze allemaal lief. Viviane, het meisje dat me had meegenomen, nodigde me ook uit bij haar familie in Rio. Ik heb dankzij haar een heerlijke tijd in Brazilië doorgebracht. We hielden nog een tijdje contact, maar een paar jaar later ben ik een paar keer van computer en gsm veranderd en ben ik haar contactgegevens kwijtgespeeld.