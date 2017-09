Wat niet kapot is, hoeft niet hersteld, en dus is ‘Exhale’, de lachende derde van Intergalactic Lovers, geen revolutie maar een evolutie. Enkel de producer is nieuw: Gil Norton, de man die de Pixies hun ‘Doolittle’ schonk en The Triffids aan ‘Born Sandy Devotional’ hielp, registreerde wat bewezen moest worden.