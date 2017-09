'Iedereen denkt dat ik eenzaam en ongelukkig ben, maar ik sta nooit droog, hoor'

Nu, bijna tien jaar na zijn dieptepunt, is Boy George – né George O’Dowd – terug on top of the world. Dankzij zijn pittige optreden als jurylid in ‘The Voice’ slaagde hij erin zichzelf opnieuw uit te vinden als reality-tv-ster. Eerder dit jaar, in de Verenigde Staten, werd hij tweede in Arnold Schwarzeneggers ‘Celebrity Apprentice’. En ook in Australië is hij weer een bekende naam geworden in hun versie van ‘The Voice’. Kinderen die veel te jong zijn om zich ‘Karma Chameleon’ of ‘Do You Really Want to Hurt Me’ te kunnen herinneren, vragen in de plaatselijke supermarkt om een selfie.

Ook zijn leven als muzikant heeft hij weer opgepakt. Na een aantal sporadische reünies is hij samen met de originele leden van Culture Club begonnen aan een tour vol jaren 80-nostalgie, eerst in Noord-Amerika (‘het land van de tweede kansen’), nu in Groot-Brittannië en tegen het einde van het jaar in Australië. ‘We hebben in geen tijden echt ruzie meer gehad,’ zegt hij over zijn bandleden. ‘En zelfs als er onenigheid ontstaat, is het snel weer opgelost.’

Boy George «Door het lint gaan op het podium is verleden tijd. Het is niet zo dat iedereen gek is op elkaar, maar we zijn nu heel gestructureerd.»

Structuur: het is duidelijk iets nieuws in het leven van George. Na een eeuwigheid van chaos heeft zijn nieuwe, nuchtere levensstijl hem een zekere helderheid gegeven. Hij kijkt terug op zijn verleden met een combinatie van genoegen, verbijstering en, als het gaat om al de lol die hij heeft gehad, een flinke dosis nostalgie. Maar nu, zegt hij, ‘ben ik gelukkig’. Of hij misschien verliefd is, vraag ik aan de man die ooit zong: ‘I just wanna be loved’.

Boy George «Nee.»

- Misschien is dát wel waarom je gelukkig bent.

Boy George «Misschien. Ik ben niet verliefd, al sta ik wél open voor verleiding. Maar op dit moment heb ik het heel druk en I’d rather get paid than laid.»