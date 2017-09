The Bridge Aantal seizoenen: 3

De reeks die van de negen kilometer lange Sontbrug tussen Kopenhagen en Malmö een toeristische trekpleister heeft gemaakt. Het uitgangspunt van ‘The Bridge’ blijft even eenvoudig als geniaal: een lijk wordt teruggevonden op de brug, netjes neergelegd op de grens tussen Zweden en Denemarken, waardoor een Zweedse en Deense rechercheur verplicht worden om samen op jacht te gaan naar de dader. Geloofwaardigheid is niet altijd de belangrijkste bekommernis van de scenaristen, maar ‘The Bridge’ blijft spannend tot het einde. Net als het leven zelf! Na het eerste seizoen leek het concept niet voor herhaling vatbaar, maar ondertussen is er al een vierde serie afgewerkt, die later dit jaar in première zal gaan. ‘The Bridge’ kreeg bovendien al een remake die zich afspeelde aan de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico, en deze herfst komt er op de Russische tv een versie waarin Rusland en Estland centraal staan. Om de grote droom van de bedenkers te laten uitkomen – een ‘The Bridge’ tussen Noord- en Zuid-Korea – lijkt de tijd dan weer niet echt rijp.

Al gezien? Kies dan voor ‘Below the Surface’ (één seizoen), een nieuwe Deense thriller die zich onder de grond afspeelt: in de metro van Kopenhagen, waar terroristen een treinstel kapen.