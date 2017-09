'Goed spelen én winnen, dat is de perfectie. En anders moet je winnen met de kwaliteiten die je hebt'

Op een antieke sofa boven aan de elegante trap in Carlton House Terrace, in de meest aristocratische wijk van Londen, ziet José Mourinho er bijna net zo vorstelijk uit als de omgeving. Manchester United is topfavoriet in de Premier League en alles lijkt eindelijk rustig in zijn koninkrijk. Te rustig, suggereert hij met een duivelse glimlach. ‘Ik hou er niet van als de zee kalm is.’

José Mourinho «Ik hou ervan mezelf onder druk te zetten: dan neem ik mijn horloge en draai ik de wijzers vooruit. Het is nu halfdrie. Stel dat ik om drie uur ergens moet zijn, dan doe ik alsof het tien voor drie is. Ik doe dat ook in mijn werk. Ik spoel de tijd vooruit.