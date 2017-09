Er doen veel sterke verhalen de ronde over Kim Jong-un, de enigmatische leider van Noord-Korea. Over zijn potsierlijk wapenvertoon, zijn vriendschap met NBA-legende Dennis Rodman, over de Napolitaanse pizzabakker die hij naar verluidt liet ontvoeren. Maar wat weten we echt over de man met de kernbommen? Hoe staan zijn land en bevolking er eigenlijk voor? Koen De Ceuster, docent Koreastudies aan de Universiteit Leiden, licht een tipje van de sluier.