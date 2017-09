HUMO ‘De legende’?

Urbanus «Als de mensen dat lezen, denken ze vanzelf: ‘Vindt dienen Urbanus nu echt van zichzelf dat hij een legende is?’ Ik vind het leuk om daarmee te spelen. Natalia heeft een cd met de titel ‘Wise Girl’, ik wou iets dat even gelogen klonk (lacht).»

HUMO Ik wil je niet beledigen, maar: is de hoes van ‘De legende’ met opzet zo knullig bij elkaar gefotoshopt?

Urbanus (lacht) «Maar natuurlijk! Ik daag de mensen uit met de titel, maar ik wil ook duidelijk maken dat het maar om te lachen is. Ik doe dat fotoshoppen zelf. Allee, ik geef de elementen aan, en mijn dochter zet het ineen. Ge hebt nu net haar toekomst als graphic designer om zeep geholpen, merci.»

HUMO Kúnnen de mensen jou eigenlijk nog beledigen? Je lacht al veertig jaar met jezelf.

Urbanus (onmiddellijk) «Toen ik geboren werd, stond er zoveel eczema op mijn gezicht dat mijn ouders dachten dat ze een hagedis hadden gekocht.

»Als andere mensen me op een slimme manier beledigen, kan ik er zelfs van genieten. Ik stond met Guy Mortier ooit op één of andere Pop Poll. Ik weet niet meer wanneer, maar het moet lang geleden zijn, want ik had nog geen kinderen. Kwam er ineens een bloedmooi meisje voorbij. Ze was amper 13 jaar of zo, maar al een kop groter dan ik en véél te aantrekkelijk voor haar leeftijd. Ze wou een handtekening. Achteraf zei ik al zwanzend tegen Guy: ‘Ja jong, wat ik hier nu gevoeld heb! Dat kan niet gezond zijn. Als ik zelf ooit kinderen heb, da’s incest verzekerd!’ Waarop Guy, nog geen halve seconde later: ‘Wees gerust: als uw kinderen een béétje op u lijken, gaat ge d’r vanzelf afblijven.’ (Lacht hard) Ik vond dat geniaal.»