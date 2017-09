Een mens van goede wil: Lies en Leen Pieters beklimmen de Mont Ventoux voor de MS-Liga

'Vallen, opstaan en weer doorgaan'

Lies Pieters «Leen is brandweervrouw en stapt in haar volledige brandweeroutfit, waardoor ze twintig kilo extra zal meezeulen. Ik draag een gewichtsvest, wat neerkomt op tien kilo extra. In naam van elke MS-patiënt slepen we symbolisch het gewicht van onze ziekte de berg op, om het op de top van ons af te werpen. Zo willen we laten zien dat we méér zijn dan MS. Mensen kunnen onze tocht sponsoren via de website msisterstothetop.be. Met de opbrengst willen we de Nationale Belgische MS-Liga een duwtje in de rug geven. Zo steunen we al die patiënten die zwaarder getroffen zijn door de ziekte dan wij en meer hulp nodig hebben. Wie wil, mag op 30 september op de top van de Ventoux komen supporteren.»

In 2008 kreeg Lies de eerste tekenen van de ziekte. Alleen had toen niemand door dat het om MS ging.

Pieters «Ik zag een tijdlang een zwarte vlek voor mijn ogen. De dokters dachten dat het een ontsteking van de oogzenuw was. Die vlek ging uiteindelijk vanzelf weg. Twee jaar later kreeg mijn zus ongeveer dezelfde symptomen. Ze moest een beenmergpunctie ondergaan en er werden MRI-scans genomen. Zo werd vastgesteld dat ze multiple sclerose had. Ik liet me een tijd later ook onderzoeken en kreeg dezelfde diagnose.»