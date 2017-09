'Mijn vriendin is apotheker. Best handig voor een renner, ik zal het zelf maar zeggen (lacht).''

Ergens eind augustus, op de laatste warme zomerdag van het jaar, zit ik in de tuin van het ouderlijke huis van Oliver Naesen (27) in Berlare. Hij is net op de fiets komen aanwaaien met zijn jongere broer Lawrence. ‘Stevig trainingsritje, we zijn goed over onze limieten gegaan,’ lacht hij en hij schuift zijn benen onder tafel. Een verkwikkende douche of sportmaaltijd zijn niet nodig, en zo mag ik drie uur lang kijken op zijn trui van Belgisch kampioen. Guitig en innemend, zoals hij ook het Belgische wielerpubliek voor zich heeft weten te winnen, vertelt hij hoe het allemaal begon.

Oliver Naesen «Profwielrenner worden was een onbereikbare droom. In bed dacht ik er al eens aan, maar ik zou het nooit luidop hebben durven zeggen. Als nieuweling reed ik nooit écht goed. Ik bleef ook lang de kleinste van de hoop, tot ik op mijn 18de, tijdens de zomermaanden, een groeischeut kreeg en plots de grootste werd. Daarna begon ik lichamelijke opvoeding te studeren aan de universiteit van Gent, maar ook dat liep niet geweldig. In het derde jaar besloot ik ermee te stoppen: ik moest mijn jaar overdoen voor één vak. ‘Fuck it, we gaan werken,’ dacht ik. Ik heb al veel spijt gehad van die keuze: het wringt als ik iets niet heb afgemaakt. Maar daardoor is het wel goed uitgedraaid met mijn wielercarrière. Tijdens mijn jaren aan de universiteit deed ik zowel de koers als mijn studies maar half. Als ik een maand examens had gehad, suckte ik volledig in de koers. En omgekeerd. Dat was voor mij niet te combineren, maar werken en koersen wél. En zo ben ik als koerier in een wasserij in Lokeren begonnen.»