Dwarskijker over 'Alleen Elvis blijft bestaan', 'Over winnaars' en 'Voor de leeuwen': Een keutelende niemendal

Alleen Elvis blijft bestaan

Canvas – 9 september – 126.104 kijkers

Vreemd. Voor het eerst sinds het ontstaan van ‘Zomergasten’ (VPRO) in 1988 had ik het gevoel dat dit avondvullende programma, een gedoodverfd vlaggenschip, me iets té avondvullend was. Terwijl ik er afgelopen juli en augustus op zondagavond trouw naar zat te kijken, kreeg ik nu net iets te vaak zin in andere bezigheden en in – om maar iets te noemen – het gezelschap van ongecompliceerde non-intellectuelen in een kroeg waar kijkers van ‘Zomergasten’, vanwege hun brede belangstelling, nooit neerstrijken. Best mogelijk dat alle mensen die mij echt interesseren al lang aan de beurt zijn gekomen in ‘Zomergasten’. Alles en iedereen verandert meedogenloos, schrijver dezes, tegenwoordig een verwaaid herfsttype zonder vooruitzichten, niet het minst.

‘Alleen Elvis blijft bestaan’, een zo goed als beschaafd tv-programma dat ontegenzeglijk aan ‘Zomergasten’ schatplichtig is, duurt me dan weer net lang genoeg: anderhalf uur. Laatst maakte de kundige en bewonderenswaardige televisiemaker Bart De Pauw er zijn opwachting in, een man van 49 die, als we hem mogen geloven, nooit neen zegt tegen een goed glas wijn. In de summiere introductie die altijd aan dit programma voorafgaat, zei hij na een aarzelingetje dat hij scenarioschrijver van beroep was. Het klonk alsof deze veelkunner er de rest van zijn scheppende arbeid maar een beetje bíj deed.