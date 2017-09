In het oog van de storm: tv-verslaggevers worden vliegende reporters

'Echte journalisten willen laten zien dat ze niet opzij gaan voor een beetje natuurfenomeen'

Wie voor de verslaggeving over orkaan Irma alleen naar VRT of VTM keek, heeft niks meegemaakt. Björn Soenens droeg wel een bomberjack, maar ging ijlings beschutting zoeken bij de eerste fikse regenbui. En Greet De Keyser, de onverschrokkene van VTM, kwam pas in de nasleep van de orkaan op straat om langs afgebroken takken en door plassen te stappen. Volgens de VTM-website was ze buiten ‘op het hevigste moment van de orkaan’, terwijl je op de waterplassen amper een rimpel wind kunt zien.

Voor the real thing moest je bij de Amerikaanse networks zijn.