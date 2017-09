'Gewoon een stomme gsm met snufjes waar elke nerdy tiener al lang zijn schouders voor ophaalt'

HUMO En? Bevalt het?

De Zeulder «Het bevalt als een kerngezonde geslachtsrijpe vrouwelijke rat: prima dus. Mijn eerste telefoongesprek was met een kerel die mij nog een fiks bedrag moet. Die man deed alsof hij zich niet kon herinneren dat ik hem ooit een paar tienduizenden euro’s had geleend, tot ik zei dat ik met de nieuwe iPhone X belde. ‘Dat ding werkt met gezichtsherkenning, begrijp je?’ merkte ik rustig op. De man zweeg een volle minuut, ik hoorde zijn zware ademhaling aan de andere kant. Hij probeerde na te denken. ‘Dat betekent dat iedereen met zo’n iPhone onmiddellijk kan zien wat voor onbetrouwbare loser je bent,’ zei ik nog. Dat hielp: inmiddels staat zijn auto te koop en werkt zijn echtgenote in een bar op een troosteloze steenweg, om de schulden terug te betalen.»