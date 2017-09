Koppensneller Herman Brusselmans: 'Kwart meer Belgen kopen villa in Spanje'

'Er stond een pied-à-terre te koop in de Papegaaistraat voor de prijs van 460.000 euro, wat niet overdreven duur is'

Dat wil zeggen: minstens een kwart meer dan in de voorbije jaren. Dit jaar kochten al 2015 Belgen een flat of een huis in Spanje. Ik moet eerlijk toegeven: ik ben één van hen. Het moment was immers gekomen om enig geld ter investering uit te geven. Ik heb heel m’n leven een sober bestaan gekend.