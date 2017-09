Hopper Penn (24), de zoon van acteurs Sean Penn en Robin Wright

'Ik heb er een hekel aan als alle ogen op mij gericht zijn. Maar ik kan er mijn huur mee betalen'

Van maandag tot vrijdag werkt Hopper Penn (24) als ober bij Lamonica’s New York Pizza. Voor wie een pizza wil in de stijl van de oostkust, is Lamonica’s het beste adres in Los Angeles, zegt hij. Het deeg wordt in Brooklyn vermengd en daarna opgestuurd, omdat het belangrijk is voor de smaak om leidingwater te gebruiken dat afkomstig is uit de Hudson River. Hopper weet dat omdat hij eerst in de keuken heeft gewerkt. Hij vindt zichzelf wel een goeie kok, zegt hij, maar een beetje te traag voor een pizzazaak waar de gasten niet graag wachten. Dus werkt hij nu in de bediening.

Hopper Penn zou ook op een makkelijker manier geld kunnen verdienen. Zijn vader is Hollywoodster Sean Penn en zijn moeder is Robin Wright, die in de reeks ‘House of Cards’ Claire Underwood speelt, de echtgenote van de president. Hopper Penn acteert zelf ook: sinds enkele weken is hij samen met Brad Pitt en Tilda Swinton te zien in de antioorlogsfilm ‘War Machine’ op Netflix. Hij is een nieuw gezicht in Hollywood, en heeft een contract afgesloten met een modellenbureau in New York. En toch dient hij pizza’s op in een eenvoudige zaak in Los Angeles. Het voelt goed om een baan te hebben, zegt hij. Werk biedt structuur en geeft een reden om ’s morgens op te staan.

Hopper Penn «Ik wil niet dat het een gewoonte wordt om films te maken en in enkele dagen meer te verdienen dan wanneer ik wekenlang in Lamonica’s zou hebben gewerkt. Dat is belachelijk. Ik wil niet wekenlang rondhangen zonder iets omhanden. Ik wil arbeidsroutine.»