School Is Cool: de gevoelige snaar van Johannes Genard

Goeie vraag, dus ging ik ze maar meteen stellen aan Johannes Genard, nog altijd de songschrijver achter Antwerpens kleurrijkste stadionband. We spreken af in een eethuisje naast het station van Berchem, waar Johannes muesli met vers fruit eet. ‘Sorry dat ik maar blijf praten, hè,’ zegt hij meer dan eens. Maar dat is niet erg, want als Johannes zijn mond opendoet, komt er niet zelden iets zinnigs uit.

'Ik kén de reddende kracht van de liefde: toen ik in mijn diepste put zat, heeft mijn vriendin me er weer uit gehaald'

HUMO Eén van de eerste zinnen op de plaat is: ‘The best is yet to come, I know’. Heb je het dan over de wereld, over School Is Cool, of over jezelf?