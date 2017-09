'Hier droomden we al van vóór de film gemaakt werd' La La Land'-componist Justin Hurwitz

Dan wilt u vast tickets voor ‘La La Land in Concert’, de concertenreeks waarin de film wordt vertoond terwijl een 80-koppig symfonisch orkest voor livebegeleiding zorgt. Ryan Gosling en Emma Stone zijn er op 19 oktober in Vorst Nationaal en op 22 oktober in het Casino van Oostende helaas niet bij, maar componist Justin Hurwitz verzekert ons dat het de moeite wordt.

Justin Hurwitz «Het is grappig: jaren geleden, láng voor het realistisch was te geloven dat we ‘La La Land’ ooit gemaakt zouden krijgen, liepen Damien en ik al te dagdromen over een live-uitvoering van de muziek. Veel later, na de première, kwam het hoofd van de filmstudio naar ons: ‘Hier moeten we iets mee doen!’ Met als gevolg: onlangs mocht ik zelf een immens orkest dirigeren in de Hollywood Bowl in L.A. – crazy!»

HUMO Hoe is ‘La La Land’ begonnen: bij de muziek of bij het verhaal?

Hurwitz «Het ging heen en weer – Damien en ik waren tegelijk bezig met schrijven en beïnvloedden elkaar – maar het prille begin lag bij het verhaal: ik ben aan de slag gegaan met Damiens ideeën, niet andersom. De eerste draft van het scenario is overigens goed overeind gebleven: het dansnummer op de snelweg, de slow in het planetarium, de immense eindsequentie… Zat er allemaal in.»

HUMO Wanneer zijn Emma en Ryan aan boord gekomen?

Hurwitz «Véél later, maar we konden het niet beter treffen. Het klinkt als promopraat, maar toen we bezig waren met het scenario hadden we hén in gedachten: zij zijn de belichaming van Sebastian en Mia.»

HUMO Je hebt een Oscar gewonnen en je naam is al bijna even bekend als die van Damien. Is je leven nu helemaal veranderd?

Hurwitz (lacht) «Nee, hoor. Soms word ik weleens herkend, wat héél raar is, maar meestal zit ik in de studio te werken aan mijn volgende soundtrack. Ik ben niet echt een grote feestvierder. Als ik het zou willen, zou ik nu wel de ‘juiste’ party’s kunnen afschuimen – glitter en glamour incluis – maar ik zou niet weten waarom. Ik ben ook maar een componist, hè (lacht). At the end of the day doe ik niks liever dan componeren.»