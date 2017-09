Het is één van de opmerkelijkste en succesvolste Italiaanse tv-successen van de laatste jaren: ‘1992’ en zijn opvolger ‘1993’, een serie over Operatie Schone Handen, die een groot deel van de politieke klasse in het land wegveegde en de weg vrijmaakte voor Silvio Berlusconi. Bedenker Stefano Accorsi: ‘Ik denk dat Berlusconi toch slimmer is dan Trump. En sluwer.’