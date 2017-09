Frank Vander linden: een scheiding, een nieuwe plaat én een interview

'Uit elkaar gaan, daar moet je niks voor kunnen. Miljarden idioten hebben het ons voorgedaan'

Frank Vander linden «‘24 uur’ is het resultaat van een soort visioen dat ik had. Wat me zelden overkomt: ik heb bijna nooit Grote Ideeën. Ik kan wel dingen maken en brengen, maar van grootse plannen loop ik meestal weg. Nu was er dat idee, en ik moet zeggen: alles is gegaan zoals ik dacht dat het zou gaan.

»Ik wilde een plaat maken zoals in de jaren 60. Bands gingen toen de studio in en registreerden, terwijl platen maken vandaag toch meer puzzelwerk is. We plakten er een tijdslimiet op: 24 uur. Het hadden er ook 20 of 30 kunnen zijn, maar 24 is bevattelijker en spreekt meer tot de verbeelding. Eén etmaal, dat we bovendien volledig gestreamd hebben via Facebook Live. Daardoor werd die jaren 60-plaat ook heel erg iets van nu.»