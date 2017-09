Die zijn met elkaar in een verhit debat verwikkeld, dat doorgaans van een tenenkrommend laag niveau is, waarbij veel over en weer wordt gescholden en kwaadgesproken, maar weinig geargumenteerd. Bovendien – dat valt mij als migrant dan weer op – zijn bijna alle bij het debat betrokkenen westerlingen die zelf geen migratieachtergrond hebben. Ervaringsdeskundigen kan men hen niet noemen.

Op zich beschouwd is het idee van een vrije wereld waarin iedereen kan gaan en staan waar hij wil en overal zijn geluk kan beproeven, een prachtig idee. Een wereld waarin mensen uit alle windstreken vreedzaam naast elkaar wonen, ideeën uitwisselen, samenwerken en concurreren, lachen en huilen, trouwen en kinderen krijgen. Wat een mooie, hartverwarmende gedachte! Wat een nastrevenswaardig ideaal!

Ik heb zelf geprofiteerd van de mogelijkheid om te migreren, zoals u weet. Mijn ouders zijn in de jaren 60 uit Pakistan naar Engeland en later naar Nederland gemigreerd. En ik heb van die migratie volop de vruchten mogen plukken. Ik heb in Leiden rechten gestudeerd en bij verschillende internationale organisaties gewerkt. Ik heb de hele wereld afgereisd, ik heb zeven boeken geschreven en blaas een aardig deuntje mee in het publieke debat. Ik heb er natuurlijk ook knalhard voor gewerkt, maar zonder de migratie van mijn ouders naar het Westen was dat allemaal onmogelijk geweest. Dat alles en nog veel meer is een reden voor mij om heel dankbaar te zijn. En een reden om de vrijheid van migratie te ondersteunen.