'Borgerokko maffia': klacht tegen Humo-journalist Raf Sauviller

Sinds de publicatie in april zijn meer dan 7.000 exemplaren verkocht van ‘Borgerokko maffia’, het boek waarin Humo-journalist Raf Sauviller de krijtlijnen schetst van de florissante cocaïnehandel in de Antwerpse gemeente Borgerhout. Eén van de betrokkenen die aan bod komen in het boek, wil het nu uit de handel laten nemen.

Raf Sauviller «Het gaat over Saïd F., niet bepaald een hoofdpersonage in mijn boek (foto): het is één van de vele nevenfiguren die aan de slag zijn in de straten van Borgerhout en waar de politie met veel aandacht naar kijkt. Het is geen straatdealer, maar ook niet meer dan een handlanger van de echte topmensen. Voor zover ik weet, is F. zelfs nog niet veroordeeld voor drugsfeiten. Maar hij is wel veroordeeld voor overvallen en wordt genoemd in verschillende dossiers over drugshandel. F. was ook aanwezig in een snackbar op het moment dat daar iemand vermoord werd. Hij heeft altijd ontkend dat hij daar iets mee te maken had, maar de speurders houden er rekening mee dat hij eigenlijk het doelwit van de aanslag was. Het onderzoek loopt nog, met zekerheid kun je dat dus niet zeggen.»

HUMO Waarom wil hij het boek precies uit de handel laten nemen?

Sauviller «Hij zegt dat het zijn reputatie schaadt. Je vindt zijn naam terug in stukken over overvallen, en ook zijn toevallige aanwezigheid in die snackbar is uitgebreid in de kranten aan bod gekomen. Ik vraag me dus af: over welke reputatie heeft die man het?

»De klacht is een beetje raar. Ze is om te beginnen pas twee maanden na de publicatie ingediend. Tot daar aan toe, misschien zijn het trage lezers, maar ze hebben de klacht ook tegen mij persoonlijk ingediend, terwijl ik het boek niet heb uitgegeven: ik kan het niet eens uit de handel nemen, tenzij ik met een bakfiets Vlaanderen rondrijd. Ze hebben er met de pet naar gegooid. Wat gek is, want de advocaat van Saïd F. – de Antwerpse strafpleiter Tim Smet – is geen beginneling.

»Laten we wel wezen: die klacht houdt geen steek, het is duidelijk een poging om mij te intimideren. Maar intussen moet ik wel weer een advocaat inschakelen.»

HUMO Ben je nooit bang dat mensen als Saïd F. andere manieren zoeken om je te intimideren?

Sauviller «Ik bén ooit al met de dood bedreigd geweest, in 2012. Nadat ik geschreven had over de brutale machtsstrijd tussen de Turtles – een drugsbende uit Borgerhout – en de organisatie van de Nederlandse topcrimineel Gwennette Martha. Dat is toen geëscaleerd in de moord op een protegé van Martha op de parking van het Crown Plaza-hotel in Antwerpen. De mensen die in het restaurant zaten te eten, hebben die afrekening zien gebeuren. Saïd F. wordt ervan verdacht dat hij lid is van de Turtles, die in 2012 de redactie van het nu verdwenen weekblad P Magazine belden: ‘Raf Sauviller moet dood.’»