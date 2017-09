'Iedereen kan tot terreurdaden overgaan, ook jij en ik. Alles hangt af van de omstandigheden waarin we terechtkomen'

De Amerikaanse criminoloog Mark Hamm en de Nederlandse socioloog Ramón Spaaij delen een passie: lonewolfterrorisme. Samen legden ze er de grootste databank ter wereld over aan en schreven ze het intrigerende boek ‘The Age of Lone Wolf Terrorism’. Ter voorbereiding voerde Hamm lange face-to-facegesprekken met veroordeelde lonewolfterroristen. ‘Dat was niet eenvoudig,’ zegt hij.

Mark Hamm «Het is makkelijker om uit een Amerikaanse gevangenis te ontsnappen dan om er binnen te raken (lacht). Mijn verzoek moest eerst via een paar ethische commissies passeren, vervolgens moest een heel leger advocaten er zijn zegen over geven. Het heeft me twee jaar gekost om toestemming te krijgen voor het interviewen van vijf lone wolves.»

HUMO Eén van die eenzame wolven is Oscar Ramiro Ortega-Hernandez, de man die in november 2011 een klungelige poging ondernam om het gezin Obama in het Witte Huis om te brengen. Ik zag een filmpje op YouTube waarin hij een maand voor zijn mislukte aanslag zichzelf voorstelt als Jezus en op zijn knieën Oprah Winfrey smeekt om hem in haar show uit te nodigen.

Hamm «Onwaarschijnlijk, hè? De inmiddels 27-jarige Ortega-Hernandez is hét prototype van de lonewolfterrorist. Als je met hem praat, krijg je het gevoel dat hij van een andere planeet komt. Af en toe leek het alsof hij waanbeelden zag. Er kwamen zinnen uit zijn mond die kant noch wal raakten. Zijn religieuze en politieke denkbeelden zijn compleet van de pot gerukt. De man gelooft écht dat hij de reïncarnatie van Jezus is. Net als bij zowat alle lone wolves heeft hij zijn emoties niet onder controle. Ortega-Hernandez kwam bij mij over als een raaskallende gek, al is dat misschien niet de terminologie die een criminoloog in de mond moet nemen (lacht).»