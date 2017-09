'Ik ben een avonturier, ontwerp kleren, lees de biografie van Elon Musk... Geen typische voetballer hè?'

Ook op het veld gaat het steeds beter. Sampdoria draait mee bovenaan in de Italiaanse Serie A, met de 23-jarige Praet als basisspeler.

HUMO Met welk gevoel heb je vorig seizoen afgesloten?

Dennis Praet «Geen wauw-gevoel, wel een góéd gevoel. Ik wist dat het eerste jaar in het buitenland moeilijk zou zijn, zeker in een competitie die bekendstaat om zijn tactische voetbal. Ik speelde 32 wedstrijden, wat niet slecht is. Vooral ook omdat ik op een andere positie sta: lager, als mezzala, in een speciaal systeem waarin het wat zoeken was voor mij. Ik maakte één doelpunt, gaf één assist. Met tien doelpunten en tien assists speel je hier bij Juventus (lachje). Nu, de andere spelers op mijn positie hebben ook maar één of twee keer gescoord. Dat typeert een beetje ons spel: het zijn de spitsen en de trequartista die voor de goals zorgen.»