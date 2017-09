'Het kan niet anders dan dat God seks heeft gehad'

Darren Aronofsky (48) heeft met ‘Mother!’ het filmpubliek in twee kampen verdeeld. Onze eigen (es) omschreef de film als ‘een bezopen meesterwerkje’ en The Guardian noemde hem ‘waanzinnig briljant’, maar andere recensenten lopen er minder hoog mee op. Volgens de New York Observer is het zelfs ‘de slechtste film van de eeuw’. Ook filmliefhebbers reageren ofwel enthousiast, ofwel ronduit vijandig: een peiling bij de uitgang van Amerikaanse bioscopen leverde ‘Mother!’ vorige week een ‘F’ op, de allerlaagste score.

Dat heeft veel te maken met Jennifer Lawrence (27), die dankzij haar hoofdrollen in ‘The Hunger Games’-films en andere blockbusters zoals ‘Passengers’ een superster is geworden. Alleen verwachten de bioscoopbezoekers dan een toegankelijke mainstreamfilm en geen mysterieuze, Bijbelse parabel over een jonge vrouw die samen met haar oudere echtgenoot (Javier Bardem) in een afgelegen landhuis woont en na de komst van twee bizarre gasten (Ed Harris en Michelle Pfeiffer) in de meest surrealistische situaties belandt.

Als we haar ontmoeten in een hotel in Parijs, is Lawrence nog aan het bekomen van een jetlag. Maar vermoeid of niet, ze verdedigt de film van haar partner Aronofsky – de twee werden een koppel op de set van ‘Mother!’ – als een leeuwin haar welpjes.

HUMO Wat had Darren Aronofsky gerookt toen hij deze film draaide?

Jennifer Lawrence (lacht) «Goede vraag. Darren is geen typische regisseur, hij heeft ook nooit filmschool gevolgd. Hij is een wetenschapper die, nadat hij was afgestudeerd, één visueel idee had dat hij absoluut verfilmd wilde zien. Dat is ‘Pi’ geworden, zijn debuut. Zo gaat hij altijd te werk: hij krijgt een idee en laat dat lang gisten in zijn hoofd, en plots stromen de verhalen eruit. Het scenario van ‘Mother!’ heeft hij in vijf dagen geschreven.»