De 7 Hoofdzonden van Max Colombie (Oscar And The Wolf): 'Ik zou niet weten waarom fans met mij in bed zouden willen duiken'

'Ik, ijdel? Een frontman in doorsneekleren is als een superheld in jeansbroek'

‘Infinity’ werd opgenomen in Los Angeles en is ten dele geïnspireerd door een dramatisch jaar in het leven van de frontman.

Max Colombie «Wat zeg je daar? Shit, staat dat zó in de perstekst? Ik ben vergeten om die na te lezen. Ik ben een dramaqueen: ál mijn jaren zijn dramatisch. Maar voor de rest is er niets ergs gebeurd.»

Hoogmoed

HUMO Bij Oscar And The Wolf besteed je on-Belgisch veel aandacht aan je podiumact. Als je niet optreedt in een slaapzak, dan wel in een Perzisch tapijt. Ben jij ijdel, of zijn de meeste andere frontmannen lui?

Colombie «Ik ben ijdel, maar ik zie dat in de eerste plaats als een gevolg van mijn onzekerheid. Mensen met zelfvertrouwen zijn minder bezorgd om hun uitstraling. Ik twijfel voortdurend aan mezelf, waardoor ik automatisch die neiging tot overcompensatie heb. Tegelijk is het natuurlijk een bewuste keuze: een frontman in doorsneekleren is als een superheld in jeansbroek.»

HUMO Nick Cave heeft jou via-via laten weten dat hij fan is van Oscar And The Wolf. Lof uit onverwachte hoek, ook al omdat Cave niet bekendstaat om zijn gulle complimenten.

Colombie «Mooi, ja. Maar ik was meer onder de indruk van het compliment dat ik kreeg van Julia Stone, omdat ik vroeger echt geobsedeerd was door Angus & Julia Stone en hun muziek. Ze zei dat ze ‘Moonshine’, een nummer van één van onze eerste ep’s, wou overkopen. Zodat het niet meer van mij maar van haar zou zijn (lacht). Ik heb ‘nee’ gezegd.

»Als ik thuis zit en een béétje dronken ben, lees ik al eens graag mijn fanmail. Ik word daar altijd emotioneel van – het gebeurt dat ik een beetje moet wenen van alle complimenten – en schrijf dan ook meestal een veel te emotioneel antwoord terug.»