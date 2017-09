'De geluidsman van één van de grootste zalen van Parijs test de sound met onze plaat: als de boxen het overleven, zit het goed'

Luc Dufourmont is naast een geboren frontman en acteur (u kent hem misschien nog het best als Roste Luc uit ‘Bevergem’), ook een uitstekend gastheer. Bij de koffie serveert hij een in vier stukken gebroken Leo (ze hangen als havanna’s over de rand van een klein wit schoteltje) en een korf vol verhalen, over z’n avonturen als rockjournalist voor De Weekbode of één van de circa 632 groepen waar hij de afgelopen dertig jaar bij gespeeld heeft. De oudste daarvan heette Toothpaste, de jongste Idiots! en de grappigste Two Russian Cowboys. Maar wij zijn hier dus samen voor de beste: Ugly Papas.

Luc Dufourmont «Drie, vier weken geleden zijn we voor het eerst samengekomen, en dat was precies (knipt met de vingers) een time warp. De stekker erin – ‘Allee, gasten, we gaan eraan beginnen, zeker?’ – en dingen spelen die we al 25 jaar niet gespeeld hadden. Ik vergeet altijd alles, maar de lyrics kende ik nog. Ik had nochtans mijn oude map met alle teksten teruggevonden. Hier, je moet eens ruiken: jaren in de kelder gelegen. Dát is stinken!»