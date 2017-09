'Als jonge gast wilde ik maar één ding: mijn eigen bluesclub openen'

Van Morrison «Ik werd al op erg jonge leeftijd aan de blues blootgesteld. Mijn pa had een geweldige platencollectie. Hij haalde alles bij een platenzaak in Belfast, Atlantic Records, gelegen aan High Street. De eigenaar importeerde platen via zijn zus, die in New York woonde. Ik lees vaak dat ik als tiener begon te luisteren naar bluesmuziek, maar dat is een misverstand. Ik was nog een kind, niet eens 10 jaar oud. Ik zat altijd te klooien met zo’n ouderwetse taperecorder. Ik zong dan mee met platen van Leadbelly, terwijl mijn vader opnam.»

HUMO Leadbelly, Muddy Waters, Hank Williams: dat waren toch uw absolute helden?