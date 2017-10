De mailbox van Arnon Grunberg: Lieve Emmanuel Macron

Lieve Emmanuel Macron,

Ruim een week geleden kwam ik op straat in New York de Zwitserse journalist Yves K. tegen. Ik was onderweg naar de wasserette met een zak vol lakens. We hadden elkaar een paar keer ontmoet, zei hij. Ik kon me dat maar vaag herinneren. Hij nodigde me uit voor een black-tie event in de bibliotheek op 5th Avenue; u zou de belangrijkste spreker zijn. Laura Bush zou ook komen, en die avond zou het racisme bestreden worden. Ik vroeg aan een kennis uit Oekraïne of ze mee wilde komen maar ze zegde af – ze schreef me nog wel dat u haar type was – en uiteindelijk liet ik ook verstek gaan. Dat ik geen smoking in mijn klerenkast had hangen speelde een rol. Het was al druk genoeg, te druk om ook nog eens een smoking te kopen dan wel te huren.

Intussen bent u volgens opiniepeilingen steeds minder populair. U wordt toch niet stiekem een tweede Hollande? Aan één had Europa genoeg.