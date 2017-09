Dr. Koen De Zeulder «Voor mij is dat geen goed nieuws, nee. Ik heb al heel wat belastingcontroles meegemaakt, en dat was telkens een feest. Dan zei zo’n controleur bijvoorbeeld: ‘Ik zie dat u een btw-tarief van 16 procent hanteert, maar dat bestaat helemaal niet in België.’ Waarop ik: ‘Wel, wat niet bestaat, kun je ook niet controleren, toch?’ In de hilariteit die daarop volgde, ontkurkte ik een fles Château Lafleur met de woorden: ‘Neem de rest van de kist maar mee naar huis.’ Dat waren nog eens tijden.»

HUMO Maar het was toch een gedoe?

De Zeulder «Een beetje wel, die wijn was fiscaal aftrekbaar, je moest de facturen dus netjes bijhouden. Maar er waren nog andere voordelen. Elke week kreeg ik wel een kleine ondernemer over de vloer die een controle aan zijn broek had. Dan kwam de vraag: ‘Wat moet ik doen? Kalmeringsmiddelen? Of amfetamines om scherp te blijven tijdens de controle? En moet het per se Château Lafleur zijn?’ Het antwoord was driemaal ja, want ook die wijn werd door mij geleverd. Als arts moet je meer kunnen dan alleen maar pillen voorschrijven, vind ik.»