'Je kunt geen serie maken over de opkomst van de seksindustrie zonder de vuilheid en de ruwheid ervan te tonen. En trouwens: 'Pretty Woman' bestáát al'

In één van die wolkenkrabbers is het New Yorkse hoofdkwartier van tv-zender HBO gevestigd, en daar kunnen we spreken met Maggie Gyllenhaal en James Franco, de twee hoofdrolspelers in ‘The Deuce’. David Simon heeft al een paar carrières gelanceerd – je zou intussen bijna vergeten dat Idris Elba ooit is begonnen als Stringer Bell in ‘The Wire’ – maar met Gyllenhaal en Franco doen er voor het eerst twee echte Hollywoodsterren mee aan één van zijn series. Het zegt veel over de aantrekkingskracht van HBO en Simon zelf, die met ‘The Wire’ vijftien jaar geleden een nieuwe gouden standaard voor tv-series neerzette.

Simon heeft in ieder geval geen toegevingen moeten doen om de twee beroemdheden op zijn affiche te krijgen. Zoals al zijn vorige reeksen vormt ‘The Deuce’ opnieuw een lappendeken van verhalen die door elkaar heen kronkelen, zich vaak tergend traag ontvouwen en nergens heen lijken te gaan. Toch blijf je kijken, omdat het hele decor zo realistisch geschetst wordt – HBO heeft in het noorden van New York the Deuce van toen opnieuw laten bouwen – en omdat de personages zo mooi zijn. Zoals de tweelingbroers Vincent en Frankie Martino, die langzaam in de klauwen van de maffia belanden, of Candy, een prostituee die op straat probeert te overleven en in de ontluikende porno-industrie een uitweg ziet.

HUMO Opvallend: jullie spelen allebei een hoofdrol, maar jullie zijn nauwelijks samen te zien.

Maggie Gyllenhaal «We passeren elkaar een paar keer, maar daar houdt het ook op, ja. Eigenlijk leven onze personages naast elkaar op West 42nd Street. Het verhaal van James gaat over hoe de prostitutie rond Times Square naar binnen verhuisde, naar de massagesalons en de seksshops, dat van mij gaat over het begin van de porno-industrie. Uiteindelijk hebben we vooral samen op de set gestaan in de afleveringen die James heeft geregisseerd. We zijn allebei een beetje verlegen, en het duurde even voor we elkaar echt kenden, maar daarna ging het heel gemakkelijk.»