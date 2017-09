Frank Focketyn «Wat weinig mensen weten, is dat ‘Vaneigens’ een idee van Mark Uytterhoeven was. Maar Jan Eelen heeft snel de regie van Mark overgenomen, toen die merkte dat het toch niet zo zijn ding was.»

HUMO Waren jullie hun eerste keuze voor de twee hoofdrollen?

Focketyn «Er was zogezegd een auditie in Mechelen, maar toen we daar aankwamen, bleek daar niets van aan te zijn. Mark hád ons al gekozen. Mij had hij leren kennen via ‘Talkshow 1’, een voorstelling van Compagnie De Koe die hij was gaan bekijken met de crew van ‘Onvoorziene omstandigheden’. ‘Wil je niets doen voor tv?’ vroeg hij. ‘Graag,’ zei ik. Wist ik veel dat ik door dat antwoord elke weekdag op het scherm te zien zou zijn.»

Tania Van der Sanden «Mij had Mark gezien in een voorstelling van Kamagurka. Het was meteen een blij weerzien, daar in Mechelen: Frank en ik hadden samen aan het conservatorium gezeten, maar het was twaalf jaar geleden dat we elkaar nog hadden gezien. Voor de eerste test werden we meteen bij elkaar gezet. Alleen vooruitkijken, recht de camera in. Toen al. ‘Mag ik toch niet even opzijkijken?’ vroeg ik. Maar dat mocht onder géén beding. Het klikte meteen tussen ons, alsof die twaalf jaar niet bestonden en we elkaar de dag ervoor nog maar hadden gezien.»

HUMO Was dat niet aartsmoeilijk, alleen maar vooruitkijken tijdens het acteren?

Van der Sanden «Het wende opvallend snel. Op den duur hoefde ik niet meer opzij te kijken om te weten wat Frank deed. Ik vóélde hem. Als hij lachte, dan wist ik dat. Alsof ik mettertijd een zesde zintuig ontwikkelde. Op het toneel heb ik vaak moeite met het aanvoelen van andere spelers, maar bij ‘Vaneigens’ ging dat als vanzelf. Raar, hè?»