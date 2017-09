'Mijn pessimistische gevoel dat het allemaal niet goed zal aflopen, is overeind gebleven'

Lanoye gewaagt zelf van een drietrapsraket. Gezien de kwaliteit van het materiaal moet de lancering wel lukken: binnenkort volgt u hem in zijn baan om de aarde. Nu treffen we hem nog even aan de grond in zijn Antwerpse palazzo – een decor dat hij belangeloos ter beschikking stelde voor zijn nieuwe roman ‘Zuivering’.

HUMO Op de cover van ‘Zuivering’ staat een haan, en in het boek mag er ook eentje meespelen. Klopt mijn vermoeden dat dat romanpersonage in je eigen tuin is komen aanvliegen?

Tom Lanoye «Zo is het letterlijk gebeurd, ja. Op een morgen lag ik nog te soezen toen René de trap opstormde: ‘Nu moet je eens komen kijken op onze binnenplaats!’ Bleek daar ineens een prachtige haan te zitten. Van een Engels ras, vond ik meteen op het internet. Een soort die een beetje kan vliegen – het was ontzettend mooi om te zien hoe hij even opfladderde. René was helemaal verliefd op dat haantje.»

HUMO Heette hij ook Hannibal, zoals de haan in het boek?

Lanoye «Nee, we hebben hem Jean-Luc genoemd. Hij sliep hier op de balustrade. En hij hield de smerige katten weg, we hadden meteen een tuin vol merels en mussen. Aten we buiten, dan liep onze haan daar rond, koninklijk en wel.»