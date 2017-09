'Eieren en bier heb ik niet gezien, wel veel blote borsten'

Een kwartier vroeger dan afgesproken verschijnen Willy Sommers (65) en Will Tura (77) in de lobby. ‘Wij zijn allebei Leeuwen, die zijn altijd stipt,’ lacht Will. Het zal niet de enige parallel zijn. Beiden zijn Porsche-liefhebbers, hebben een Nederlandstalig repertoire en zijn verslaafd aan optreden. Ze lagen ook alle twee in de bovenste lade bij half vrouwelijk Vlaanderen. Maar er kan maar één Lion King in de jungle van het Vlaamse lied zijn, en Tura’s manen blinken iets feller. Hij zit strak in een crèmekleurig pak, klaar om de bühne van een operazaal te veroveren. Sommers oogt eveneens verzorgd, maar zijn casual leren jack maakt hem iets toegankelijker.

Dat wil niet zeggen dat ridder Arthur Blanckaert een stijve aristocraat is geworden. Voor de lens van onze fotograaf neemt hij gezwind een Elvis Presley-pose aan. ‘Moet ik het je weer tonen?’ grapt hij tegen Sommers, terwijl hij losjes door de knie buigt en zijn microstandaard naar voren gooit. Wanneer de fotograaf vraagt of ze samen in de microfoon willen zingen, komt de perfectionist in Tura boven. ‘Liever niet. De mensen mogen niet denken dat we een duet hebben opgenomen. Ik heb alleen de muziek van het liedje geschreven.’ Dat liedje heet ‘Zondag’, en als de heren de vleugelpiano in de bar ontdekken, zijn ze niet te houden. Will slaat het beginakkoord aan, Willy valt in. ‘Ik ga er blazers aan laten toevoegen en nog een extra koor, er moet meer power in,’ zegt hij twee minuten later, nog half naar adem happend. ‘Gelijk heb je,’ zegt Tura. ‘Als je het voelt, moet je meteen doorduwen.’

HUMO Heren, het lijkt alsof jullie al jaren samen muziek maken.

Willy Sommers «Nochtans is dit onze eerste coproductie. Ik heb vroeger wel nummers van Will gecoverd – ‘Arrivederci Maria’, bijvoorbeeld – maar nu heeft hij speciaal voor mij dat nummer geschreven.»