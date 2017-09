HUMO Hebt u een sluitend antwoord gevonden op de hamvraag: waarom plegen mannen vaker zelfmoord dan vrouwen?

Nathan Vos «Ik ben in ieder geval een pak wijzer geworden. Mannen houden hun psychische problemen vaak lang voor zichzelf, terwijl vrouwen zich net trots voelen als ze die met iemand kunnen delen. Weet je, vrouwen zijn beter uitgerust dan mannen om relaties aan te gaan met de wereld rondom hen. Dat heeft met onze evolutie als soort te maken. Wij, moderne mannen, leven vandaag nog steeds in een soort vechtmodus. Onbewust draait het bij ons nog altijd om winnen of verliezen. En daarom kunnen we onze kwetsbaarheid niet tonen.»

HUMO Waar komt die vechtmodus vandaan?

Vos «Die is terug te brengen tot het biologische verschil tussen mannen en vrouwen: een man produceert gemiddeld 72 miljoen zaadcellen per dag, terwijl een vrouw maar rond de 400 eisprongen heeft in haar hele leven. Die vrouw met haar ‘schaarse’ eicellen is dus veel kostbaarder, terwijl mannen onderling de strijd moeten aangaan om hun zaad te verspreiden. Een man voelt ook onbewust dat hij er veel minder toe doet. Dat merk je aan het haantjesgedrag in disco’s, maar evengoed in oorlogen, waar een mannenleven er veel minder toe doet.

»Het probleem is dat mannen dus voortdurend aan het strijden zijn. Ze houden, bij wijze van spreken, altijd hun schild omhoog. Dat schild laten zakken en je kwetsbaarheid tonen is voor veel mannen een teken van zwakte. Toegeven dat ze hulp nodig hebben, zou hen naar hun gevoel minder man maken. Natuurlijk zou het in onze moderne maatschappij al lang niet meer zo mogen werken. Maar het zit er bij veel mannen zo ingebakken – dat krijg je er niet in twee generaties uit.»