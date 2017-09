Schrijver Stefan Hertmans keek naar Molenbeek: 'Kunst moet voor mij helemaal niks'

Stefan Hertmans «We lanceren de tekst in het Kaaitheater in drie talen tegelijk: Nederlands, Frans en Arabisch. Met de Arabische versie hopen we naar de Brusselse culturele centra te trekken, om er de getroubleerde jeugd te tonen: ‘Deze klassieke tekst van 2.500 jaar oud gaat over problemen die jullie kennen!’ Mijn hoofdpersonage spreekt onze taal en studeert rechten aan een Brusselse universiteit, maar net als Antigone gaat ze tot het uiterste: ze zal radicaliseren omdat de politiek haar niet toestaat haar verdriet te plaatsen.»

HUMO Moet kunst vandaag meer dan ooit de straat opgaan?