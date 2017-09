'Nu ik mager ben, merk ik dat het leven nog altijd even ellendig is. Alleen moet ik nu niet op elke hoek uitblazen'

We hadden ons nochtans voorgenomen het niet over eten of diëten te hebben. De 120 kilo die Kamal (25) is kwijtgeraakt na een maagverkleining, zijn vaak genoeg aan bod gekomen. Maar na het incident met de croissant ligt het onderwerp toch op tafel.

KAMAL KHARMACH «Waarom doe ik dat toch, die croissant terugleggen? Ik ben niet assertief genoeg. Plus: ik maak anderen zo graag gelukkig. Terwijl ik haar zou moeten teleurstellen, want het is een mythe dat je van granola minder bijkomt dan van een croissant (lacht).

»Natuurlijk ben ik bang om weer dik te worden. Nu ben ik de kerel die 120 kilo verloor, maar misschien word ik straks de kerel die weer 120 kilo aankwam na zijn maagverkleining. Dat kan perfect: als ik me weer ga volproppen, dan zet mijn maag zich uit. En ik heb nog altijd een moeilijke relatie met eten. Ik zie de krantenkoppen al voor me.»

HUMO Toen we je twee jaar geleden spraken, woog je 75 kilo.

KHARMACH «Overdreven mager. Mensen zeiden me dat het niet meer mooi was. Sindsdien zijn er wel enkele kilo’s bijgekomen. Het is fout gelopen toen mijn dokter zei dat ik opnieuw alles mocht eten: ‘Hou het vanaf nu zelf in de gaten.’ Dat mag je me dus niet zeggen (lacht). Ik ben enorm gedisciplineerd: zeggen ze me dat ik niks meer mag eten, dan doe ik dat. Maar mezelf zoiets opleggen? Dat kan ik niet. En als ik een keer te veel eet, komt het schaamtegevoel meteen opzetten: ‘O, nee, wat heb ik nu weer gedaan?’»