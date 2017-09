'Ik moest als 16-jarige bij een man van 60 slapen'

HUMO Woon je, wanneer je niet in De Markt verblijft, bij je ouders?

Sander «Nee, ik heb nooit een echte thuis gehad. Toen ik 18 maanden oud was, ben ik samen met mijn zus in een pleeggezin geplaatst. Dat waren lieve mensen, die goed voor ons zorgden. Maar op mijn 5de is er ruzie ontstaan tussen mijn pleegouders en mijn natuurlijke ouders. Mijn moeder was het beu dat we niet bij haar woonden en stuurde mijn vader voortdurend naar het huis van mijn pleegouders: ‘We willen onze kinderen terug.’ De jeugdrechter heeft mij en mijn zus toen op internaat gestuurd, om het geruzie te doen ophouden. De eerste jaren was ik daar best gelukkig, maar rond mijn 12de zijn de problemen begonnen.»

HUMO Wat voor problemen?

Sander «Ik kreeg last van woedeaanvallen: ik werd snel kwaad en verloor meteen de controle over mezelf. Ik herinner me nog goed wanneer ik voor de eerste keer geweld heb gebruikt. Eén van de andere kinderen in het internaat was televisie aan het kijken, maar ik vond dat het volume te luid stond. Toen ik vroeg of het wat stiller kon, protesteerde hij en werd ik plots woedend. Ik heb hem toen tegen de muur gedrukt: ‘Gij moet oppassen, kerel!’ De begeleiders hebben er meteen de politie bij gehaald. Daarna bleven de incidenten zich opstapelen. Op mijn 13de stuurde de jeugdrechter me voor het eerst naar De Markt, voor een kortverblijf. De andere kinderen in het internaat vertelden me daar enge verhalen over. Maar eigenlijk viel het best mee. De begeleiders kunnen hier streng zijn, ja, maar ze luisteren ook als ik met iets zit. Bovendien verlopen de dagen hier volgens een duidelijke structuur: lessen volgen, sporten, op vaste uren eten met je leefgroep... Dat was in het internaat anders. In 2015 heb ik negen maanden in De Markt doorgebracht, en dat vast ritme deed me deugd. Toen ik daarna weer buiten kwam, miste ik die dagelijkse structuur.»