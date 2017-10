De helden van 'Tytgat Chocolat': Tina & Jasper. 'Ik wil nooit meer liefdesverdriet'

'– 'Ik vind Mira leuk, omdat ze een heel mooi meisje is' – 'Charmeur! Je kunt de mensen goed inpakken, hè'

In het gebouw van Theater Stap, een gezelschap voor mensen met een beperking, neemt Jelle meteen het heft in handen: ‘Wat willen jullie drinken? Nee, jullie hoeven het niet te halen. Ik doe het wel.’ Maar zich uitdrukken in woorden is voor Jelle, die het syndroom van Down heeft, niet evident. Zonder de gevoelige en geduldige Mira – nichtje van artistiek leider van Theater Stap en co-scenarist van ‘Tytgat Chocolat’ Marc Bryssinck – had het volgende dubbelgesprek niet tot zo’n mooi geheel geleid.

Mira Bryssinck «Het was fijn om samen te spelen, hè, Jelle? Een hele ervaring.»

Jelle Palmaerts «Héél fijn. Ik vind haar leuk, omdat Mira een heel mooi meisje is.»

Mira «Charmeur! Je kunt de mensen goed inpakken, hè.»

Jelle «Ja, eigenlijk wel.»

Mira «Je weet dat mensen moeten lachen als je vertelt dat je graag eens een rol wil waarin je Marie Vinck mag kussen, en nu zeg je dat elke keer.»

Jelle «Maar ik wíl dat ook echt: Marie Vinck of Lien Van de Kelder. In de reeks moet ik een kusscène spelen met Mira. Ik speel dan wel Jasper, maar ik had toch kriebels in mijn buik en ik voelde me gelukkig. In het echte leven ben ik niet verliefd. Ik ben vier keer gedumpt door een meisje en ik begin er niet meer aan.»

HUMO Ik snap jouw exen niet, hoor. Je bent zo’n fijne kerel. Waarom bleven ze niet gewoon?

Jelle (denkt na) «Nee, ik heb liever een andere vraag. Het doet te veel pijn. Ik wil geen meisjes of liefdesverdriet meer. Maar als een regisseur ‘Kussen!’ zegt, dan doe ik dat meteen.»