Hoe een fictieve beleggingsonderneming duizenden Vlamingen miljoenen euro afhandig maakte

'Een kasbon en een spaarrekening brengen niets op: de mensen staan aan te schuiven om bedrogen te worden'

Stefan Willems (24) kwam vorig jaar het Belgische luik van Questra op het spoor. Willems was toen nog economiestudent, maar ook beheerder van Beurshobby, een Facebookgroep voor beleggers.

STEFAN WILLEMS «Questra is in mei of juni voor het eerst op onze radar gekomen. De beleggerswereld is tegenwoordig zeer actief online: onder meer op fora en in Facebookgroepen wordt informatie over interessante beleggingen uitgewisseld. Zo zagen we plots berichten opduiken over een bedrijf – als je het zo mag noemen – dat investeerders ronselde met een gewaarborgd rendement van 4 tot 6 procent per week.»

HUMO Dat is fors.

WILLEMS «Het is onmogelijk. Ik heb bij een bank gewerkt: niemand kan zo’n rendement garanderen. Dat is eenvoudige wiskunde. Als je tegen een samengestelde rente van 6 procent 10.000 euro belegt bij Questra, zou je na 302 weken – een kleine zes jaar – 438 miljard euro hebben verdiend: dan kun je de volledige Belgische staatsschuld terugbetalen én hou je nog 4 miljard euro zakgeld over. Wij wisten onmiddellijk: dit is bedrog.»

HUMO Wat is het officiële verkoopspraatje?

WILLEMS «Ze bieden beleggingen aan. Verschillende investment packages die allemaal een eigen kleurtje hebben – de marketing is erg vernuftig. Met de White Package leg je 90 euro in en heb je na een maand 16 euro verdiend. Bij een VIP Gold Package leg je 250.000 euro in en beloven ze een maandelijkse uitbetaling van meer dan 70.000 euro. Compleet onrealistisch, maar ze hebben er duizenden mensen mee om de tuin geleid.»

HUMO Waarin beweert Questra te beleggen?

WILLEMS «In cryptocurrencies zoals Bitcoin. Dat is slim: als mensen gaan googelen, blijkt daadwerkelijk dat de waarde van die elektronische munten de laatste tijd erg gestegen is. Ze zouden ook investeren in bedrijven die voor het eerst naar de beurs gaan: Questra beweert betrokken te zijn geweest bij de beursgang van luchthavens, en zelfs bij die van Facebook. Maar als je dieper gaat zoeken, vind je daar niets van terug.»

HUMO Als ze het geld niet beleggen, kunnen ze de beloofde winsten toch ook niet uitkeren?

WILLEMS «Ze zijn erg gewiekst. Bij een kleine inleg, pakweg 500 of 700 euro, betalen ze de wekelijkse interesten wél uit. Zo trekken ze de kleine klanten over de streep. Als er genoeg vertrouwen groeit, zullen die sneller geneigd zijn om alsmaar grotere sommen in te leggen, en daar is het de oplichters natuurlijk om te doen. Bij de grote bedragen wordt de winst niet onmiddellijk uitgekeerd, want dan stipuleren de voorwaarden een wachttijd van één jaar. Maar intussen kunnen de klanten wel een tellertje volgen op hun account: ze zien het bedrag op hun rekening oplopen. Ik heb aan veel slachtoffers proberen uit te leggen dat ze bedrogen worden, maar ze hebben daar geen oren naar: ze blijven maar wijzen naar het tellertje dat aantikt. Als ik zeg dat dat geld al lang weggesluisd is, willen ze dat niet geloven.»