Onder oud-strijders: Flip Kowlier en Tom Barman herdenken de Eerste Wereldoorlog

'We kloppen onszelf allemaal iets te graag op de borst: dat hebben we toch maar weer mooi herdacht'

Flip Kowlier is het eerst op de afspraak. Hij is vanochtend met z’n elektrische motor van Gent naar Antwerpen getuft, meteen nadat hij zijn zoon van 9 naar school had gebracht. Tom Barman had een vliegtuig en een fiets nodig om tot hier te geraken – gisteren zat hij nog in z’n pied-à-terre in Portugal. Barman is nog net iets nerveuzer dan normaal: na dit interview, stipt om twaalf uur, beginnen de audities voor de nieuwe gitarist van dEUS. De officiële zoektocht naar de muzikant die de schoenen van Mauro Pawlowski moet vullen, is bij deze begonnen. En Tim Vanhamel wordt het dus níét.

Tom Barman «Ik weet totaal niet wie er straks zal komen opdagen, Stéphane (Misseghers, de drummer van dEUS, red.) heeft alles geregeld. Ik wilde ook van niks weten, geen foto’s zien... Dan kon ik ook geen vooroordelen hebben. Ik weet alleen dat er twee vrouwelijke muzikanten tussen zitten.»

HUMO Is het de eerste keer dat je audities houdt?

Barman «Nee hoor, Alan (Gevaert, bassist, red.) en Stéphane komen ook uit een auditie. En toen we de vorige keer een gitarist zochten, was Mauro erbij ter ondersteuning. We hebben hem overgehouden (lacht).»

Flip Kowlier «Ik heb lang geleden nog meegedaan aan audities, als bassist. Eén keer voor K’s Choice en één keer voor Pop In Wonderland (hippieachtig popgroepje uit de nineties, red.). Bij K’s Choice was ik mijn versterker vergeten, bij Pop In Wonderland kon ik mijn lach niet inhouden. Gevolg: twee keer naar huis gestuurd (lacht).»

HUMO Hoe goed kennen jullie elkaar?

Barman «Niet zo goed, maar we zijn elkaar al vaak tegengekomen. Ook eens samen op het podium gestaan, ten tijde van ‘Ex-drummer’. En voor de rest vooral: Gent, festivals... (Tegen Kowlier) Ik heb ook geen idee wat jij zal brengen op jouw avond voor GoneWest: je doet iets met tekst, ik hou het instrumentaal, in die zin zijn we complementair. Voilà, dat is alles wat ik weet. Ik ben dus benieuwd.»