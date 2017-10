Nobelprijs voor Literatuur 2017: onze glazen bol mag weer even van stal!

Damyan Zakuska: Bulgarije

'Zakuska combineert het be­roep van aannemer met dat van schrijver.'

Met de meeslepende romancyclus ‘Mariska’, over een burenruzie aan de oevers van de gelijknamige rivier, werd Damyan Zakuska (1943) ook in ons taalgebied bekend. In zes boeken vertelt Zakuska hoe een meningsverschil over de aanbouw van een veranda tot een gewelddadig conflict leidt, waarbij een huismoeder haar buurvrouw een oog uitsteekt met een vlijmscherpe vingernagel. Dat gebeurt in het vijfde boek. Deel zes behandelt de vraag of we te maken hebben met een stom ongeluk (iemand tijdens een woede-uitbarsting ongecontroleerd beschuldigend aanwijzen) of een vooraf geplande misdaad (het mens was die ochtend nog langs de manicure gepasseerd voor verse valse vingernagels).