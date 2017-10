Fuck tante Kaat: oma weet raad

'Citroensap, suiker en honing: de beste middeltjes liggen gewoon in je voorraadkast of op je fruitschaal en kosten haast niks'

Bob van Toor «Het gaat al een tijdje in stijgende lijn met de populariteit van omamiddeltjes. Dat merk je niet alleen aan websites als omaweetraad.nl, ik hoorde het ook bij vrienden, die steeds vaker komen aandraven met tips als: ‘Dat kun je beter schoonmaken met azijn in plaats van met één of ander agressief product.’ Als historicus, journalist en gewoon kritisch mens zette het me aan het denken: ‘Wat klopt daar nu eigenlijk van?’ Ben ik gek als ik de raad van een oud besje opvolg en bier in mijn haar smeer?»

HUMO Smeer jij je lokken dan in met bier?

van Toor «Ik heb het zelf niet geprobeerd, maar volgens de overlevering zou je haar er voller en glanzender van worden. Dat blijkt toch niet te kloppen: hooguit gaat je haardos glanzen of wordt hij zachter van het koolzuur of de alcohol, maar die zijn op termijn schadelijk. En trouwens ook gewoon te vinden in de meeste shampoos.»

HUMO Check je bronnen, ook als het je oma betreft?

van Toor «Precies. Ik heb het geluk dat mijn beide oma’s nog leven en bakken wijsheid te delen hebben, dus ben ik met hen rond de tafel gaan zitten voor wat qualitytime.»