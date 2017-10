‘Moordenaar wint de Gouden Schoen,’ kopte een krant in 1975 nadat Jan Boskamp als eerste buitenlander de belangrijkste Belgische voetbaltrofee had gewonnen. Het was de bekroning voor een memorabele landstitel met RWDM. In ‘Belga sport’ blikt de Rotterdammer terug op dat succes, maar eerst zet Humo hem – een moordenaar! – op de biechtstoel: ‘Ik wil graag 145 jaar worden, maar ik weet dat het niet zal lukken.’