Jonge Leeuwen: Lauren (23) en Morgane (21), dochters van Geert Versnick en Lynn Wesenbeek

'Na al die verhalen over papa in Bangkok voel je hard de nood tegen iedereen te zeggen: 'Het is niet waar! Het klopt niet''

HUMO Vinden jullie het een eng idee dat er nooit zekerheden zijn, hoe goed je ook bent of hoe hard je ook werkt?

Lauren Versnick «Dat is het leven. Het enige wat je kunt doen, is niet bij de pakken neerzitten en denken: hup! Reculer pour mieux sauter.»

Morgane Versnick «Toen mama op een ruwe manier bij VTM vertrok, waren we nog maar 16 en 17. Het drong nog niet zo tot ons door en we konden niet zoveel voor haar doen. Nu met papa is dat anders. De heisa rond hem doet me erg denken aan ‘Het schooltje’, de sketch uit ‘Willy’s en Marjetten’, en vooral aan de aflevering waarin alle ouders aan de schoolpoort staan door het gerucht dat juffrouw Greetje van het tweede geen vlees eet. ‘En als ze geen vlees eet, van wat leeft ze dan?’ is de vraag. ‘Van drugs natuurlijk!’ Ik vind het geweldig zoals ze daarin wijzen op de bekrompen stereotiepe conclusies die mensen trekken. Bij papa hebben de verdenkingen ook zulke proporties aangenomen, vind ik.»

HUMO In het interview in De Morgen heeft hij iedereen toch van repliek kunnen dienen, vond je niet?

Morgane «Mja, maar toch. Je kunt nog zo ad rem en grappig zijn, de perceptie kun je niet veranderen, hè. Mensen blijven hun eigen ideeën hebben over wat papa in Bangkok is gaan doen. Hij kan het allemaal plaatsen en zegt: ‘De mensen die me kennen, weten wel beter.’ Maar als kind beleef je het toch anders, je voelt hard de nood om tegen iedereen te zeggen: ‘Het is niet waar! Het klopt niet.’ Je wilt die perceptie toch kunnen omdraaien.»