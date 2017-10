Een mens van goede wil: Ann Asselman verzamelt flesdopjes ten voordele van blindegeleidehonden

'Een witte stok schrikt af, een hond is lief'

Iedereen aan de dop, dat is de missie van Ann Asselman. Iemand die helpt om die boodschap te verspreiden, is Kris Vangramberen. Kris is blind, maar zijn hond Gwenny brengt hem veilig en wel naar scholen waar hij enthousiaste voordrachten geeft over Ann Asselmans dopjesactie. ‘De opleiding van Gwenny tot blindengeleidehond kostte 25.000 euro,’ zegt Ann. ‘De helft daarvan kwam van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, de andere helft van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG). Het BCG verzamelt sinds 2005 plastic dopjes van drankflessen en bussen van wasproducten en verkoopt ze door aan een recyclagebedrijf. Met de opbrengst koopt en traint het blindengeleidehonden. Tot nu heeft het BCG 3 miljoen kilo dopjes verzameld. Acht jaar geleden sprong ik mee op die kar en begon ik in mijn eigen gemeente dopjes te verzamelen.’